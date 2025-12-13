En pleno Centro Histórico de Arequipa se sitúa un punto clave en la historia fundacional de la Ciudad Blanca, pues preserva detalles arquitectónicos antiguos en cada esquina. Se trata de la Plazoleta Colón y la calle Melgar, espacios considerados importantes en la historia arequipeña.

En esta sección, Correo te lleva de paseo y acompañados del arquitecto y restaurador William Palomino, muestra un punto de encuentro antiguo. Situados en la Plazoleta Colón, Palomino revela que antiguamente existía un pozo denominado “Santa Teresa”, y era uno de los espacios públicos más antiguos de Arequipa de carácter civil, después de la Plaza de Armas.

Además, describe que eran los límites fundacionales de la ciudad arequipeña. “A comienzos de 1700 se empieza a entender que debería haber espacios públicos y este es uno de ellos", mencionó.

Así también, el entorno guarda una profunda riqueza arquitectónica. Uno de los edificios colindantes conserva inscripciones propias de la última fase del barroco arequipeño, evidenciando el tránsito estilístico de la ciudad y la maestría de los constructores coloniales.

Muy cerca, está la calle Melgar, donde se ubica la Iglesia de Santa Teresa, con una fachada de estilo de transición entre el barroco y neoclásico. Además, está constituida por 2 cuerpos. “Es una de las pocas calles históricas de la colonia”, indicó.

En la misma vía, se muestra también el Monasterio de Carmelitas Descalzas de San José y Santa Teresa; Colegio Micaela Bastidas; una casona de estilo de 1831, una casa vinculada a la época y está relacionada con el grupo de arequipeños “Los Inmortales”. Asimismo, entre los más atractivos destaca la casa donde nació el poeta y prócer de la independencia del Perú, Mariano Lorenzo Melgar y Valdivieso.

“Esta calle inspiró pasiones y reflexiones. Era un lugar importante para el proceso de los próceres y la república”, resaltó.

Iglesia de Santa Teresa en Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

Calle Melgar, un punto clave en la historia fundacional de Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

Iglesia de Santa Teresa en Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

Colegio Micaela Bastidas en la calle Melgar en Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

Casona en la calle Melgar, en Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

Casa de Mariano Melgar y Valdivieso, en Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)