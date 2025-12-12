Hablaron mucho, pero casi nada del Centro Histórico. Los regidores de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) fueron citados a una sesión extraordinaria para la aprobación de la propuesta del Plan Maestro del Centro Histórico de Arequipa (PLAMCHA), sin embargo, esta fue suspendida tras un tedioso debate.

El primer concejal en tomar la palabra fue Exequiel Medina, quien primeramente usó su tiempo para felicitar a la gerente del Instituto Municipal de Planeamiento (IMPLA), para posteriormente referir que primero se debería aprobar el Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM), enfocando su cuestionamiento a la elaboración de este último documento. “Aprobarlo en este momento no me parece responsable, me parece que debería haber mesas de trabajo”, señaló.

En respuesta, el alcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, manifestó que en la disposición final de la ordenanza qué aprueba el PLAMCHA se señala que este será incluido al PDM.

El segundo en intervenir fue Rolando Bedregal, quien en sus 2 minutos y medio de participación solamente resaltó la necesidad de aprobar el PLAMCHA, sin hacer observaciones o consultas.

A su turno, José Suárez realizó tres consultas, la primera referida a la existencia de algún visto bueno del Colegio de Arquitectos, no obstante, la gerente del IMPLA, Nelly Torres, señaló que la normativa no establece que se requiera este visto bueno.

Asimismo, Suárez consultó sobre la existencia de un reglamento para el uso de los espacios, pero, el equipo técnico señaló que el plan contempla una visión general, mientras que los instrumentos serán elaborados posterior a su aprobación.

Por su parte, Michael Arce señaló que la sentencia del 2019 sobre el PDM podría impedir la aprobación del PLAMCHA, sin embargo, desde Asesoría Jurídica le indicaron que en el expediente de 7 mil folios existe un informe legal del 2020 que señala que la propuesta no vulnera dicha sentencia.

No fue hasta el turno de la regidora Cleopatra Chávez qué se planteó la suspensión de la sesión, toda vez que el expediente de 7 mil folios no pudo ser analizado en su totalidad solo en un día.

Cabe señalar que a esta sesión se ausentaron las regidoras Mayra Sumari e Ingrid Carpio y la suspensión se aprobó por mayoría.

PROCESO

Julio Aspilcueta, planificador de la Gerencia de Centro Histórico, explicó que desde el 2012 la Unesco requirió a la comuna provincial una nueva delimitación para la zona de amortiguamiento, ratificando sus recomendaciones hechas 2 años después.

Es así que la elaboración del PLAMCHA se realizó mediante consulta pública entre el 2014 y 2017, no obstante, la medida cautelar aplicada sobre el PDM suspendió su elaboración hasta obtener un visto favorable del Ministerio de Cultura para julio del 2018.

Para octubre del 2020 se realizó una modificación al PLAMCHA, sin embargo, en noviembre de ese mismo año recibió una opinión no favorable de Cultura, cambiándose esta postura en marzo del 2021.

Debido a observaciones planteadas en la segunda consulta pública entre octubre y noviembre del 2022, el levantamiento de todas estas terminó recién este año, obteniendo nuevamente la opinión favorable de Cultura en septiembre.

DETALLES

El PLAMCHA 2025-2035 contempla tres zonas, la primera de ellas es el Centro Histórico con un área de 136.61 hectáreas y un perímetro de 6,213.34 metros, seguida a ella se tiene la zona monumental con un área de 281.13 hectáreas y un perímetro de 10,050.28 metros y que se extiende hasta la avenida Goyeneche, avenida Salaverry y el margen del río Chili, además de incluir la zona monumental de Yanahuara en los alrededores de su plaza.

Finalmente, se incluye también la zona de amortiguamiento con un área de 976.12 hectáreas y un perímetro de 22,103.56 metros que se extiende por varios distritos delimitados hasta la altura de puente El Fierro, la avenida Progreso en Miraflores, la zona de Carmen Alto en Cayma y la Yanahuara.

Plan Maestro del Centro Histórico de Arequipa aún no es aprobado. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)