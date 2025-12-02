En el marco del 25° aniversario de la declaratoria del Centro Histórico de Arequipa como Patrimonio Cultural de la Humanidad, el arquitecto y restaurador William Palomino señaló que la ciudad ha logrado avances, pero falta atender cinco observaciones de la Unesco a fin de asegurar la conservación.

Palomino sostuvo que la Unesco envió cinco llamadas de atención, los cuales hasta la fecha no han sido subsanadas. De continuar omitiendo estas advertencias, habría el riesgo de perder el distinguido título.

Entre ellas; falta actualizar el Plan Maestro del Centro Histórico (Plancha), el manejo de la fuerte urbana del río Chili, modificación del perímetro del ámbito patrimonial, movilidad en el centro y sus impactos, y la conservación de edificios históricos.

Indicó que la Unesco envió dos misiones reactivas, en el 2007 y 2014, advirtiendo sobre estas observaciones, situación que puso en alerta sobre la protección de la Ciudad Blanca.

Asimismo, resaltó que desde el 2000, la ciudad se ha ido organizando apropiadamente, por lo que se debe resolver estas recomendaciones. “Para el 2024, a los 500 años de patrimonio ya se debe tener tener por lo menos protegida la campiña arequipeña“, agregó.