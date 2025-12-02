El reconocido docente arequipeño, Pedro Luis Gonzales Pastor, recibió un sentido homenaje en reconocimiento a su contribución a la formación de escolares en la ciudad bajo el método Montessori, del cual fue pionero.

Fue el estudiante Facundo Araníbar Damián, integrante del programa virtual Montessori Conecta, quien presentó una obra que no solo destaca por su calidad artística, sino también por su profundo simbolismo, al representar la huella intelectual y pedagógica que el Dr. Gonzáles Pastor dejó en la educación regional y nacional.

HOMENAJE DESDE EL ARTE

En la pintura, Facundo resalta la figura del ilustre lingüista como pilar fundamental del proyecto Montessori en Arequipa. Sus aportes en el campo de la lengua, la redacción y la pedagogía, así como su visión humanista del aprendizaje, son evocados mediante una composición que integra elementos de su trayectoria académica, su legado cultural y su compromiso con la formación de generaciones. La obra busca transmitir respeto, gratitud y admiración hacia un maestro cuya influencia continúa vigente a través de su obra escrita y de la institución educativa que fundó.

Hugo Aguilar Gonzales, nieto del destacado lingüista arequipeño y actual presidente del Grupo Montessori, resaltó el valioso aporte de su abuelo a la educación regional. Señaló que su legado no solo se refleja en la sólida formación académica que ofreció a generaciones de estudiantes, sino también en la visión humanista y el compromiso cultural que marcaron su trayectoria.

Pedro Luis Gonzáles Pastor es reconocido como uno de los lingüistas más destacados de Arequipa. Además de su aporte académico, dejó una valiosa colección de relatos sobre su tierra natal, la provincia de Camaná, un valle fértil y de gran riqueza histórica, donde nació el 8 de octubre de 1924.