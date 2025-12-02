La construcción del del Instituto Superior Tecnológico Faustino B. Franco en la provincia de Camaná tiene varias deficiencias en su edificación. Según el informe de Orientación de Oficio de la Contraloría, pese a que parte de la infraestructura fue recibida en diciembre de 2024 y utilizada por los estudiantes desde este año, aún no está equipado, tal como constató la inspección del 4 de noviembre último.

Uno de los problemas más críticos es la discontinuidad estructural en el Bloque 5, donde columnas del segundo nivel se apoyan sobre vigas, generando un riesgo ante sismos. A ello se suma la presencia de filtraciones en techos por la falta de canaletas para la adecuada evacuación de aguas hasta los drenajes.

PROBLEMAS

Los auditores también encontraron que el sistema contra incendios no está operativo por la falta de conexión a la red pública de agua. La subestación eléctrica tampoco está conectada a la red pública, lo que impide el funcionamiento del bombeo de agua y la falta de energía eléctrica en el sistema administrativo.

En lo académico, la Contraloría constató que la biblioteca tiene estanterías, pero vacías y los laboratorios no están equipados, por el contrario, se utilizan como depósitos, pues encontraron camas hospitalarias, sillas de ruedas y maniquíes.

El Gobierno Regional de Arequipa invierte S/24 millones 342 mil en la obra a su cargo.