El gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, mediante la Resolución Ejecutiva Regional N.º 610-2025-GRA/GR, emitida el 27 de noviembre dio por concluida la designación de Cecilia Jarita como gerenta regional de Educación a partir del 1 de diciembre y en su remplazo designó a Marco William Choque Manrique, quien asumirá sus nuevas responsabilidades desde este 2 de diciembre.

Choque Manrique fue director de Gestión Institucional en la UGEL Chanka, ubicada en Andahuaylas, región Apurímac, desde febrero de 2018 hasta junio de 2019. Sin embargo, su trayectoria no está exenta de controversias. Según el informe de auditoría N.º 10155-2020-CG/GRAP-AC de la Contraloría, Choque Manrique y otros funcionarios enfrentaron responsabilidades penales por la incorrecta transferencia de fondos públicos al CAFAE para el pago de un incentivo único destinado al personal administrativo de la UGEL, durante el periodo 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2019. Esta acción se realizó sin considerar los montos y escalas previamente aprobadas por la Dirección de Gestión de Recursos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Asimismo, el informe destaca que, en el mismo periodo, se realizaron pagos por asignaciones alimentarias y de movilidad al personal administrativo, a pesar de estar prohibidos, lo que comprometió el presupuesto destinado a remuneraciones. Como resultado de estas acciones, se generó un perjuicio económico de un millón 327 mil soles.

En cuanto a su formación académica, según la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), Marco Choque Manrique es licenciado en Educación con especialidad en Bioquímica, título que fue inscrito en 1998.