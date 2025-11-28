La congresista María del Carmen Alva presentó un proyecto de ley que busca declarar al Colegio Independencia Americana de Arequipa como “Benemérito de la República del Perú”. La propuesta es en reconocimiento a su trayectoria histórica, educativa y cívica en beneficio de la Nación.

De acuerdo al proyecto de ley, el plantel fundado el 5 de abril de 1827 es una de las instituciones educativas más antiguas, prestigiosas y representativas del Perú republicano. Además, fue establecido como parte del programa educativo que buscaba cimentar la identidad republicana en el sur del país.

“El Colegio Independencia Americana se proyectó como un centro de formación integral, humanista y patriótica (...) Estas características lo convierten en un actor clave en la construcción del Estado peruano en el siglo XIX", resalta el proyecto.

Así también, reconoce al colegio como semillero de personajes notables como Francisco Mostajo, Víctor Andrés Belaúnde, Mario Vargas Llosa, entre otros intelectuales y líderes sociales. Por ello, destaca que el plantel forma parte del patrimonio histórico y cultural de Arequipa.

Esta propuesta de distinción se realiza a casi dos siglos de trayectoria del centro educativo, es decir, en el 2027 cumplirá 200 años.

El proyecto dispone que el Ministerio de Educación inscriba y difunda oficialmente este reconocimiento, y aclara que la declaratoria es honorífica, por lo que no supone gasto para el Estado. Asimismo, indica que la distinción permitirá que el colegio sea considerado en actos ceremoniales y protocolos donde participe.

De aprobarse, I.E. Independencia Americana sería el primer colegio de Arequipa en obtener esta máxima distinción.