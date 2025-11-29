Con la presencia de un congresista y alcalde de Arequipa, se realizó la primera audiencia universitaria descentralizada en Arequipa y que es realizada por El Comercio e IDEA Internacional, con el objetivo de trasladar la voz de los más jóvenes hacia las autoridades locales y nacionales, previo a las Elecciones Generales 2026, donde más 2,5 millones de jóvenes emitirán su voto por primera vez.

Cada autoridad tuvo un tiempo para responder a preguntas planteadas respecto a sus funciones propias y dar una solución a los problemas que existen a nivel de la ciudad de Arequipa como el transporte público y la inseguridad ciudadana, además de temas nacionales como la gestión pública y la corrupción.

“No pasa solo por mejorar algunas leyes. No es suficiente, de hecho, necesitamos un trabajo articulado por parte de todas las instituciones, podemos mencionar aquí la Contraloría General de la República”, respondió la congresista Diana Gonzales sobre acciones para afrontar la corrupción.

En tema de inseguridad, la gerente regional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Irina Salazar, refirió que “el gobierno regional ha capacitado a 200 policías, pero no para hacer un trabajo simple, sino un trabajo de inteligencia. Muchos de esos policías los han desplazado a Lima”.

En cuanto a transporte público, los alcaldes de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, y Yanahuara, Sergio Bolliger, tuvieron visiones diferentes, mientras que la respuesta de Rivera se centró en la falta de inversión del Ejecutivo nacional tal y como se hace en Lima, Bolliger hizo hincapié en los más de 18 mil vehículos nuevos por año en la Ciudad Blanca.

Sobre el cierre, la organización dejó en claro que con el final de estos dos días no se acaba todo, pues será un constante monitoreo desde la universidad para que existan mayores espacios de discusión entre jóvenes para que su participación en la política sea clave en el desarrollo a futuro del país.