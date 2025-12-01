La mañana de este 1 de diciembre se realizó la recepción de las instalaciones de la nueva sede de la Universidad Católica Santa María (UCSM) de Arequipa, el cual está ubicado en Umacollo, Cercado.

De acuerdo al rector de la universidad, Jorge Luis Cáceres Arce, estos ambientes serán destinados para las facultades de Medicina Humana y Arquitectura, donde se implementará salas de simulación y talleres.

El nuevo edificio supera los 9,600 m² y permitirá ampliar su capacidad académica. El Dr. Cáceres Arce aseguró que la nueva infraestructura estará operativa desde febrero de 2026, a fin de permitir el ingreso de los estudiantes en su etapa universitaria.

La compra del predio demandó una inversión de 30 millones de soles, a la cual se sumarán otros 10 millones de soles para equipar y adecuar la infraestructura.

Asimismo, la UCSM informó que avanza en otros proyectos como la casa de retiro en Characato, un centro de formación de conciliadores, segunda etapa de la casa Gibson, etc.