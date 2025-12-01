Más de 20 criadores de cuyes participaron del primer “Concurso de Cuy Fashion 2025″, evento singular organizado por la Municipalidad Distrital de la Villa de Quequeña. La actividad se desarrolló en el complejo deportivo Francisco Rivera Córdova.

El concurso se realizó en conmemoración de los 142 años de la Inmolación de los Héroes y Mártires de Quequeña, en el que se mostró la diversidad y calidad de la crianza local de cuyes.

En esta pasarela estuvieron más de 20 participantes, representantes de los sectores de Peregrinos de Chapi, Pueblo Tradicional, y visitantes de la ciudad de Arequipa.

Además, se resaltó que el evento busca fomentar la crianza de cuyes como una alternativa económica sostenible para mejorar el bienestar de las familias.

Primer Concurso de Cuy Fashion 2025 en Quequeña, Arequipa. Foto: Municipalidad de Quequeña.

Primer Concurso de Cuy Fashion 2025 en Quequeña, Arequipa. Foto: Municipalidad de Quequeña.

Primer Concurso de Cuy Fashion 2025 en Quequeña, Arequipa. Foto: Municipalidad de Quequeña.