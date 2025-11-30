El último fin de semana, la localidad de Aplao, en la provincia de Castilla, fue el escenario perfecto para la realización del Festival del Camarón 2025 el cual reunió a miles de personas de todas partes de la región.

Se usaron más de 100 kilos de camarón para toda la gente. (FOTO: MPC)

Durante el festival, los presentes se congregaron para degustar gratuitamente el chupe de camarón más grande del Valle de Majes, una hazaña culinaria que requirió cien kilogramos de camarón fresco y otros insumos, cocinados en seis ollas gigantes por expertas manos locales.

El alcalde provincial de Castilla, Renzo Pastor Alatrista, destacó que el festival tiene la misión de fortalecer la identidad y proyectar a Aplao como un destino turístico de primer nivel, siendo el camarón el motor de la reactivación económica local. “El camarón es nuestro emblema y este festival es una forma de rendirle homenaje, reactivando la economía local y proyectando a Aplao como un destino turístico de primer nivel”, expresó.

Nadando y con las manos, compitieron quien atrapaba más camarones. (FOTO: MPC)

PESCA Y DANZAS

La jornada festiva incluyó danzas típicas, concursos gastronómicos y la tradicional competencia de pesca, donde Daniel Martínez se alzó como ganador al capturar dos kilogramos del crustáceo en solo 40 minutos.

Para asegurar la consolidación de Aplao como la capital gastronómica del camarón en el sur del Perú, la autoridad anunció la próxima construcción del Complejo del Camarón a un costado del río Majes, una infraestructura valorizada en 30 millones de soles que contará con un mercado gastronómico, zonas de degustación y un museo interactivo dedicado al valor cultural del camarón del Majes.

La gente disfrutó con los caballos de paso. (FOTO: MPC)