La mañana de este viernes, los comerciantes del mercado San Camilo fueron informados del cierre del centro de abastos a partir del 1 de diciembre, debido a los trabajos de mantenimiento que realizará la Municipalidad Provincial de Arequipa en techo y canaletas a modo de prevención para la temporada de lluvias.

Esta medida fue rechazada por un grupo de comerciantes, cuya mayor preocupación radica en las posibles pérdidas económicas por temporada navideña, debido a que solo podrán atender en los exteriores del mercado. Otro de los malestares se da por la falta de comunicación, debido a que algunos comerciantes de frutas tienen mercadería que podría perderse.

En horas de la tarde, comerciantes llegaron hasta la sede El Filtro de la comuna provincial para exigir a, “el administrador del mercado San Camilo ha indicado y tres dirigentes han indicado que todos los trabajadores que deseen, pueden ocupar la vía pública, eso es un abuso, porque no se nos ha comunicado a tiempo”, expresó uno de los comerciantes.

Aunque saludaron que después de protestas, marchas y documentos, la comuna provincial se decidiera a intervenir en el centro de abastos, plantearon que el mantenimiento debería hacerse una vez concluidas las fiestas de Año Nuevo.

Sandra Berrocal, del Frente de Defensa del mercado San Camilo, explicó que la intervención deberá realizarse este año, debido a que el presupuesto tiene que ejecutarse antes de fin de año, por lo que el pedido de retrasar la intervención hasta enero sería inviable.

“Se ha dado ese presupuesto de mantenimiento de emergencia, no es un proyecto, es emergencia. Los ingenieros han subido a nuestro techo y han visto que está en una situación de mucha delicadeza”, señaló. La dirigente añadió que el compromiso de la comuna provincial es entregar el mercado el 22 de diciembre.