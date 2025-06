El Centro Histórico de Arequipa cumple este 2025 veinticinco años desde que fue declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Sin embargo, no implementar el Plan Maestro del Centro Histórico (Plancha), aprobado desde 2018 resulta una barrera significativa para su conservación. Esta ha sido materia de alerta de la UNESCO en los tres últimos informes que ha recibido el Estado peruano.

“El plan regula y establece parámetros tanto de la zona monumental como de su zona de amortiguamiento”, señaló Gonzalo Ballón, representante de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Arequipa. Añadió que estas zonas incluyen valores naturales y artificiales que rodean al centro histórico, como el río Chili y los volcanes tutelares.

CONSECUENCIAS

Uno de los problemas centrales es que, al no estar vigente el plan, no hay un marco técnico ni legal que regule adecuadamente las intervenciones públicas y privadas. Esto ha dado paso a edificaciones fuera de norma, destrucción de elementos históricos y ausencia de vigilancia efectiva.

“Lo real es que más que planes, lo que tiene que hacerse son correctas intervenciones y no jugar al doble discurso, tanto de los pobladores como de las empresas inmobiliarias como de los proyectistas que difunden y se rasgan las vestiduras a veces por defender Arequipa, pero cuando tienen que intervenir se olvidan del lenguaje que dieron y hacen cosas no adecuadas para la conservación de nuestro patrimonio”, afirmó el funcionario.

NUEVO INFORME

La Dirección de Cultura indicó que el informe de gestión que el Perú debe entregar a la UNESCO este 2025 está en preparación. “Probablemente, UNESCO en algún momento determine mandar a algunos comisionados”, adelantó Ballón. “Definitivamente, van a venir a hacer una revisión, aprovechando los 25 años de la declaratoria”, opinó.

Los resultados de esa evaluación se conocerán a mediados de 2026. Según Ballón, no se puede afirmar que Arequipa perderá el título, pero sí habrá un juicio crítico. “Eso lo determina UNESCO. Yo no podría ponerme en el juicio de ellos”, indicó.

ROBO DE PIEZAS

La Dirección de Cultura también alertó que el valor patrimonial no se limita a los inmuebles. Robos recientes, como el de tachones en portones coloniales, muestran la vulnerabilidad del centro histórico. “No solo es que sea estético, sino que la instalación no genere una deformación visual, y dos, que es lo más importante, que no genere un deterioro a la misma puerta, que es una afectación al patrimonio”, dijo.

La recolocación de piezas será financiada por las órdenes religiosas afectadas. El Ministerio de Cultura y la Gerencia del Centro Histórico acompañarán el proceso técnico. “Ya se les ha dado algunas indicaciones de carácter técnico, de cuáles deben ser las características tanto de materiales como de forma de las piezas que van a colocar”, indicó Ballón.

ACTIVIDADES

En cuanto a los actos conmemorativos por el aniversario, Ballón informó que se organizan coloquios, simposios, charlas técnicas y algunas intervenciones físicas. “Todavía se están puliendo algunos datos, por eso no puedo adelantarme a dar cuáles son las acciones que se van a hacer”, explicó.

Añadió que se está recurriendo al financiamiento privado, debido a las limitaciones presupuestales.