El consumo excesivo de alientos durante el 24 y 25 de diciembre llevó a 160 personas a ser ingresadas al hospital Honorio Delgado Espinoza por presentar dolores abdominales, descartando incidencias referentes a quemaduras por manipulación de pirotecnia.

José Tanco, jefe del área de Emergencia del nosocomio, detalló que el turno diurno (de 8:00 a 20:00 horas) se atendió a 100 personas, mientras que en el turno de noche se atendió a 60 pacientes, “en esta fecha siempre hay una ingesta excesiva de alimentos copiosos en grasas muy condimentados y en algunos casos licor”, explicó.

PREVENCIÓN

A una semana del Año Nuevo, el galeno recomendó, además de indicar que los tópicos del hospital están preparados para atender cualquier situación que se presente, “el Año Nuevo es el día que mayor cantidad de pacientes atendemos”, sostuvo.

A igual que en Navidad, la mayoría de pacientes que acuden a Emergencias son por ingesta excesiva de alimentos, no obstante, también se incluyen pacientes con dolores por gastritis debido al consumo de bebidas alcohólicas, “después también tenemos las contusiones, heridos, pacientes encontrados en la calle producto del exceso del alcohol o algunos pepeados”, refirió.