Magaly Medina acudió la mañana del domingo 7 de junio a ejercer su derecho al voto en la segunda vuelta electoral y aprovechó para responder a las recientes declaraciones de Jefferson Farfán. El exfutbolista había ironizado sobre la periodista e incluso sugirió que se “ponga a barrer las calles”, en referencia al servicio comunitario que deberá realizar tras perder un proceso judicial iniciado por él.

“ Como yo digo, todo en esta vida se paga, él sabrá por qué gana esos juicios y cómo los gana ”, expresó la ‘Urraca’ a Trome.

“ Que se burle lo que quiera, lo que le dé la gana, yo seguiré criticándolo cuantas veces me parezca porque creo que es un derecho constitucional que me asiste, la libertad de expresión ”, añadió.

Posteriormente, Medina considera que Farfán es “un ser despreciable”: “ Esa es mi opinión también, no me va a querer demandar por decir que me parece un ser despreciable. Esa es mi opinión sobre él como ser humano ”.

Magaly Medina revela que cumple servicio comunitario en una parroquia: Farfán quería que me manden a barrer calles

Magaly Medina reveló cómo avanza el servicio comunitario que cumple luego de que la justicia falló a favor del exfutbolista Jefferson Farfán.

Durante una entrevista, la conductora contó que actualmente viene apoyando en una parroquia, aunque evitó revelar la ubicación exacta debido a la atención mediática que genera.

“Estoy apoyando en una parroquia. Por supuesto que no puedo decirte dónde porque estas cosas las hago con perfil bajo, pues mi sola presencia despierta mucho barullo”, contó Magaly a Trome.

Asegura que Farfán quería que barriera calles

Magaly también afirmó en la entrevista que Jefferson Farfán buscaba que el INPE la enviara a barrer calles como parte de su sanción. Frente a ello, rechazó esa posibilidad y aseguró que no permitiría convertirse en un espectáculo.

“Él quería que el INPE me mande a barrer calles, pero eso no va a pasar porque tienen que considerar la figura mediática que soy. Esto no es un circo, aunque a él le guste tanto. Yo no soy un payaso de su circo; para eso tiene a varios a su alrededor, creo”, sentenció.