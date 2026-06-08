​Un violento asalto a mano armada ocurrió este lunes a la urbanización Prolongación Los Incas, en la ciudad de Juliaca. El sangriento atraco se registró en un inmueble ubicado en la intersección de los jirones Juan Velazco Alvarado y Calle Nueva, dejando como saldo lamentable de dos personas fallecidas y una tercera gravemente herida.

​Las víctimas mortales de este hecho delictivo fueron identificadas como: Nilia A.M (45), y su hijo Gilmer C.A (26), quienes perdieron la vida en el lugar tras ser alcanzados por los proyectiles de arma de fuego. Por su parte, el esposo e hijo de la víctima, Luis C.C(48), resultó con lesiones de gravedad y tuvo que ser evacuado de emergencia.

Según las primeras indagaciones policiales, los delincuentes habrían irrumpido en la vivienda con el objetivo de apoderarse de una fuerte suma de dinero, logrando llevarse aproximadamente 100 mil soles antes de emprender la huida. Llegaron en una camioneta.

​En la escena del crimen, los peritos de criminalística y representantes del Ministerio Público hallaron varios casquillos de bala, los cuales vienen siendo analizados como parte de las diligencias de ley para identificar a los responsables. Hasta el inmueble también arribaron consternados los familiares de las víctimas, quienes protagonizaron desgarradoras y dramáticas escenas de dolor ante la pérdida de sus seres queridos.

Las autoridades realizan varias diligencias para determinar las responsabilidades.