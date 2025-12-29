La aparente corrupción de algunos inspectores municipales es una de las causas de la permanencia del comercio ambulatorio en la avenida Andrés Avelino Cáceres, denunció uno de los dirigentes de los mercados, Jhazmani Cayo Vargas.

Explicó que se han presentado cobros a los ambulantes para que puedan vender sus productos, lo que fue corroborado por otros comerciantes que dijeron que este dinero se pide desde temprano cuando llega el personal municipal. Coordinan con una ‘representante’ de las ambulantes que se encarga de pedir dinero a los demás informales bajo la excusa de que les dejarán vender en la vereda hasta cierta hora. El cobro sería de un sol a dos soles, según la ubicación. En consecuencia, a los que no pagan se les quita o los pasan a retirar de manera agresiva, mientras que el resto puede vender tranquilamente.

CASOS

El dirigente también señaló que el problema no solo involucra a los ambulantes, sino también a comerciantes con locales formales que sacan su mercadería a las veredas, generando congestión y afectando el libre tránsito de peatones. A diferencia de los otros, a estos ni se les pide liberar las veredas.

Además, recalcó que hay pérdidas millonarias que aún no saben cuánto es por la cantidad de mercados en la plataforma. A esto se suman otras consecuencias graves en seguridad ciudadana, como robos y accidentes.