Durante el último fin de semana, la avenida Vidaurrazaga, ubicada en la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, fue escenario de dos asaltos violentos. El saldo de estos ataques dejó a dos jóvenes en el área de emergencia del hospital Honorio Delgado Espinoza, donde recibieron atención médica.

La primera víctima fue identificada como Jesús Andía, de 29 años de edad, quien fue interceptado por delincuentes que lo golpearon salvajemente. Los malhechores no se conformaron con arrebatarle su teléfono celular y otras pertenencias de valor, sino que ensañaron su violencia contra el joven antes de fugar.

Poco después, Henry Armengod, de 26 años, sufrió un ataque similar en la misma zona comercial. El nivel de agresión fue tal que los asaltantes lo golpearon hasta dejarlo inconsciente.

Los representantes de los mercados han reportado al jefe de la Región Policial de Arequipa que una banda de ladrones opera impunemente en la zona y utilizan los pasillos de los centros de abastos como refugio durante las horas de la noche.

CONO NORTE

Mientras, los efectivos policiales de la comisaría de Ciudad Municipal se encuentra tras los pasos de otra banda delictiva que utiliza un automóvil negro para ejecutar robos al paso. El caso más reciente ocurrió el sábado 27 de septiembre, cuando una mujer fue asaltada mientras caminaba con su pareja. En una maniobra audaz y peligrosa, un delincuente sacó medio cuerpo del vehículo en marcha para arrebatarle la cartera antes de huir a toda velocidad.

Ese mismo sábado, pero en horas de la tarde, aparentemente la misma banda criminal habría atacado en el sector 2 de la asociación José Luis Bustamante y Rivero, en el distrito de Cerro Colorado. En esta ocasión, los delincuentes aprovecharon que una familia ingresó a un restaurante para almorzar, dejando su vehículo estacionado en la calle. Tras forzar la chapa de la unidad, los hampones sustrajeron la suma de 3,500 soles en efectivo, además de diversas tarjetas de crédito y otros objetos de valor.

Las investigaciones preliminares sugieren que se trata del mismo grupo delictivo que opera bajo la modalidad del “auto negro”.