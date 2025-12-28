Cerro Colorado cerró el año como el distrito con mayor número de casos de violencia registrados en la región, de acuerdo con el registro del Centro Emergencia Mujer (CEM). Solo en esta jurisdicción se reportaron 1,811 atenciones, convirtiéndola en la zona con mayor incidencia de agresiones.

Del total de casos, el 80.6 % corresponde a mujeres (1,460 víctimas), mientras que el 19.4 % son hombres (351). En cuanto a los grupos etarios, la mayor incidencia se registra en personas de 18 a 59 años, con 958 casos, seguidos por 767 casos en menores de 17 años.

DIFERENCIA

Asimismo, el registro muestra que Cerro Colorado también lidera en violencia contra niños y adolescentes, concentrando el 42.4 % de los casos en el grupo de 0 a 17 años, una de las proporciones más altas a nivel provincial. En adultos mayores de 60 años se reportaron 86 casos, lo que confirma que la violencia atraviesa todas las edades.

En segundo lugar, se ubica Paucarpata, a través de la jurisdicción de la comisaría Campo Marte, donde se registraron 1,189 casos de violencia. En tanto, Miraflores ocupa el tercer lugar, con 1,140 atenciones.

A nivel provincial, Arequipa registra un subtotal de 10,818 casos de violencia, concentrando la mayor carga de atenciones en la región. En este grupo, las mujeres representan casi el 80 % de las víctimas, mientras que los adultos entre 18 y 59 años concentran más del 50 % de los casos reportados.

En la provincia de Camaná, el registro del CEM reporta 729 casos, sumando las atenciones realizadas tanto en la ciudad como en la Comisaría Sectorial Rural. En esta provincia, la mayor incidencia también se presenta en personas adultas, aunque se mantienen cifras relevantes en menores de edad.