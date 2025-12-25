A través de sus redes sociales, Lidia Barbachán, Reina de Arequipa 2025 , denunció a su expareja por presuntamente agredirla física y psicológicamente hace una semana, afirmando que esta no sería la primera vez que atentan contra su integridad.

“Basta, ya no me voy a callar más”, inicia su relato la reina de belleza, quien aparece con el pómulo derecho del rostro con moretones, afirmando que el 17 de diciembre alrededor de las 8:00 horas su expareja, Erick. G. A., la habrá retenido en la vivienda del agresor en presencia de sus padres.

“Han sido muy difícil poder salir a hablar de este tema y que se me haya tildado de muchas cosas”, refirió la víctima, quien indicó que habría recibido amenazas de continuar con la relación para no difundir vídeos íntimos entre las partes involucradas. El denunciado habría golpeado en reiteradas ocasiones en el rostro a su víctima, además de jalarle del cabello e intentar ahorcarla.

HECHOS

“Lamentablemente esta no es la primera vez que he sido agredida, tiempo atrás recibía amenazas, maltratos psicológico y físico también, es por eso que hasta el día de hoy nunca hable. Esta persona no solo amenazaba contra mí, sino contra mi familia y contra mi círculo, es por eso que tuve miedo y nunca hablé de este tema”, manifestó.

Esta relación entre la reina de belleza y el profesor de una academia preuniversitaria de Arequipa inició en el 2023, con varios intentos de terminar la relación.

VIDEO

A través de sus redes sociales, también publicó un video del presunto día de la agresión, en el que se escucha a L. N. sollozando mientras recibe fuertes calificativos de quien sería su expareja, el mismo que la acusa de haber cometido una infidelidad,

Esta discusión fue en presencia de una tercera persona, quien conmina al joven a callarse y, ante el pedido de la víctima de cesar la agresión, también exhorta a calmar al agresor.