En 2020, la Región Policial Arequipa contaba con alrededor de 7 mil 20 efectivos policiales que laboraban en comisarías y otras unidades especiales, según cifras oficiales divulgadas durante el proceso de vacunación contra la COVID-19. Cinco años después, la situación de las fuerzas policiales muestra un descenso significativo que no ha podido ser compensado con los nuevos agentes que egresan de la escuela de suboficiales de Charcani, en Cayma.

Hoy en día, el cuerpo policial está conformado por algo más de 5 mil agentes en actividad. Esto implica que la fuerza policial activa se ha reducido en alrededor de 2 mil efectivos; es decir, hubo una disminución aproximada del 28 % en comparación con el total reportado en aquel entonces.

SITUACIÓN

Este descenso se explica por diversos factores acumulados a lo largo del tiempo. Uno de ellos fue el deceso de agentes durante la pandemia, procesos disciplinarios que motivaron el retiro forzado de personal, pero por sobre todo está el pase a la situación de retiro por edad y años de servicio, como ocurrió ayer.

El general PNP Olger Benavides, jefe de la Región Policial Arequipa, informó que a lo largo del año han sido 406 efectivos los que dejaron de laborar por imperio de la ley y a ellos se les rindió un homenaje tras cumplir 40 años de servicio activo. “Han servido durante 37 años como Policía Nacional y hoy les corresponde un justo reconocimiento. Ellos vivieron los años más duros del terrorismo y contribuyeron a que hoy tengamos un país y una ciudad pacificados”, destacó.

Sin embargo, la salida masiva de personal deja un vacío importante. A esta cifra se suman dos policías fallecidos durante el año, uno en un accidente de tránsito y otro en un lamentable hecho ocurrido en el puente Chilina, lo que agrava aún más la disminución de efectivos en las calles.

MEDIDAS DE COMPENSACIÓN

Frente a este escenario, Benavides señaló que la institución busca compensar la pérdida de personal con el egreso de nuevos policías, pero no es suficiente.

Este año, se adelantó la salida de 211 efectivos de la escuela de formación de Charcani, y se espera que en 2026 entre en funcionamiento la Escuela de Suboficiales de La Joya, que en su primera etapa permitirá la graduación de 800 nuevos policías. No obstante, la puesta en funcionamiento del centro de formación policial se arrastra como promesa desde hace tres años y para ello se deben terminar las obras de construcción. El principal problema es el abastecimiento de agua.

Además, el jefe de la Policía reconoció que la reposición no es inmediata y que el proceso de formación toma tiempo, mientras la demanda de seguridad ciudadana continúa en aumento.

POLICÍAS DADOS DE BAJA

En cuanto a los retiros por causas disciplinarias, el general Olger Benavides precisó que ocho agentes fueron separados definitivamente este año tras culminar procesos por faltas consideradas como muy graves. A diferencia de quienes se retiran por cumplir el tiempo de servicio o por límite de edad, estos no reciben honores institucionales.