Los efectivos policiales de la Unidad de Servicios Especiales (USE) inaguraron hoy el tradicional nacimiento mecatrónico en su sede, situado en la tercera cuadra de la calle San Juan de Dios, en el Cercado de la ciudad de Arequipa.

La Policía informó que al comienzo, en el 2002, se utilizó electrobombas, figuras de yeso y un escenario con pasto natural, años después se incorporó la mecatrónica para darle movimiento a la figuras folcloricas de la región de Arequipa.

“Los policías viven el espíritu navideño. Es una representación artística, el acercamiento a la ciudanía, compromiso para hacer realidad este proyecto”, anunciaron en la ceremonia de inauguración.

No osbtante, el general PNP Olger Benavides, jefe de la Región Policial de Arequipa, señaló que una expresión artística e innovadora. “El nacimiento simboliza el espíritu de la Navidad. La incorpración de la mecatrónica es señal que la Policía avanza con la innovación y el conocimiento”, apuntó.

El nacimiento mecatrónico de la Policía Nacional será visitado por los pobladores de Arequipa. Hace 24 años el nacimiento muestra estampas diferentes cada año, la mayoría con movimiento propio.

Se muestra costumbres propias de la ciudad de Arequipa, como la Virgen de Chapi, el volcán Misti, la Baísilica Catedral, las canteras de sillar, entre otros. Además, el nacimiento del Niño Jesús y los reyes magos.