El proceso de privatización del mercado tradicional de San Camilo de Arequipa continúa estancado debido a la falta de designación de los integrantes de la comisión de privatización, lo que impide avanzar en la transferencia de los puestos a los comerciantes.

De acuerdo a Eduardo Zavala, presidente de la junta de propietarios, actualmente se encuentra en este punto en el que se debe nombrar a tres miembros de la comisión, a fin de que puedan terminar con el proceso que empezó hace 20 años.

“Hasta el momento se ha logrado la venta de 350 trabajadores. Falta por lo menos 600 trabajadores. Es la lucha que estamos haciendo en estos momentos”, dijo.

Aseguró que se ampararán bajo una resolución del Tribunal Constitucional, el cual indicaría que los mercados públicos que han iniciado la privatización están obligados a terminar el proceso. Por ello, esperan que este tema sea tomado por un juez y así a inicios del próximo año tener buenos resultados.

Agregó que con este medida, buscan la sectorización de manera óptima, orden en los puestos, mejoras y más beneficios para el centro de abastos.

Asimismo, señaló que se han programado diversas actividades por su aniversario, pues el 6 de enero cumplirán 145 años de creación.