El deportista arequipeño Rodrigo Subauste Pérez, de 18 años de edad, confirmó el gran momento que atraviesa en su carrera deportiva al conquistar la medalla de oro en taekwondo durante los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025, en la categoría mayores, consolidándose como una de las principales promesas del deporte nacional.

Subauste destacó la importancia de este logro al tratarse de su primera participación en unos Juegos Bolivarianos en la categoría absoluta. “Traer esta medalla de oro fue una sensación increíble. Tuve rivales de Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Guatemala, y fui avanzando poco a poco hasta llegar a la final”, expresó el joven deportista.

El triunfo se suma a una destacada trayectoria internacional. El taekwondista señaló que con esta nueva presea acumula alrededor de 30 medallas obtenidas en competencias internacionales, entre las que resalta el bronce logrado en el Mundial de Hong Kong 2024, resultado histórico para el país tras una década sin subir al podio en ese certamen.

Considerado el máximo exponente del taekwondo en Arequipa y uno de los referentes a nivel nacional, Rodrigo Subauste cerró con broche de oro la temporada 2025 y ya proyecta un calendario exigente para el próximo año, con la mirada puesta en los torneos de mayor nivel competitivo.

De acuerdo con lo informado por el propio deportista, el 2026 estará marcado por competencias internacionales de alto rendimiento, entre ellas el US Open en Las Vegas en marzo, el Panamericano Absoluto en Brasil en abril, los Juegos Sudamericanos en Argentina y el Mundial de Taekwondo en Corea del Sur, previsto para setiembre.

SACRIFICIOS

Detrás de estos logros, el joven atleta reconoce los sacrificios que implica la vida deportiva. Indicó que, durante su preparación para los Juegos Bolivarianos, tuvo que reducir sus horas de descanso y postergar algunos cursos universitarios para enfocarse plenamente en los entrenamientos.

Subauste explicó que debe viajar constantemente entre Arequipa y Lima para cumplir con sus compromisos deportivos, y luego retornar a su ciudad para continuar sus estudios de odontología en la Universidad Católica de Santa María. Ha logrado equilibrar su formación académica con el deporte.