Este fin de semana se jugaron las tres finales del Torneo Federación, etapa regional, en Arequipa, en llaves de ida y vuelta, donde dos se decidieron en la definición por los penales en el campo de la Villa Deportiva de Fútbol de Arequipa (Videfa), en Characato.

En dos de las llaves se repitió la misma tónica, remontadas en los partidos de vuelta que se igualaron sobre el final y consagrando a aquellos que obtuvieron la victoria en el partido de ida. Cabe precisar que los 6 finalistas jugarán en próximo año el Torneo Élite Regional.

En la Sub-17 , Academia Deportiva Strangers derrotó por 2 a 1 en la ida a Lord Byron, sin embargo, en el encuentro de vuelta, Lord Byron remontó este marcador, llegando a ganar el partido por 2 a 0 a poco de culminar el encuentro, momento para el cual Strangers consiguió el descuento y la igualdad en la serie, forzando los penales.

En la definición desde los doce pasos, Strangers tuvo una mayor efectividad, derrotando a Lord Byron por 3 a 1, coronándose campeón regional de esta categoría.

Lord Byron, subcampeón Sub-17 en Torneo Federación en Arequipa. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

Por la Sub-15 , la situación fue más insólita, Majes Fútbol Club, representante de Caylloma, derrotó por 3 a 1 en la ida a Huracán Verdolaga. En esos partidos, que marcan un hito, el cuadro pampillano logró lo impensado, anotar 3 goles en el primer tiempo, remontando la llave.

Sin embargo, en la segunda mitad, los majeños buscarían igualar la serie, un gol en posición adelantada de Majes FC desató el enojo de sus hinchas, no obstante, a poco de culminar el compromiso halló el descuento que forzó los penales, definición que los de El Pedregal empezaron perdiendo, pero, con mejor temple superaron en los penales a Huracán por 4 a 2.

Majes Fútbol Club, campeón Sub-15 en Torneo Federación en Arequipa. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

Huracán Verdolaga, subcampeón Sub-15 en Torneo Federación en Arequipa. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

Finalmente, en la última llave por la Sub-13 , C.S. Deportivo Fénix se llevó la victoria con un global de 3 a 0 frente a La Negrita F.C., ganando en la ida por 1 a 0, mientras que la vuelta fue un triunfo de 2 a 0.

Deportivo Fénix, campeón Sub-13 en Torneo Federación en Arequipa. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

La Negrita F.C., subcampeón Sub-13 en Torneo Federación en Arequipa. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

Al final de cada compromiso, la Liga Departamental de Fútbol de Arequipa (Lidefa) procedió a la premiación, entrega de medallas y trofeos a los equipos finalistas.