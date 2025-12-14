Este sábado se desarrolló el gran festival de confraternidad deportiva denominado “Creciendo con el voleibol” en las categorías Sub-10 y Sub-12, donde se vivió con entusiasmo y espíritu, reuniendo a clubes de la ciudad de Arequipa.

Desde el complejo deportivo de la institución educativa República Argentina, ubicado en la calle Arica del distrito de Miraflores, cada encuentro estuvo marcado por intensos partidos entre los clubes Bustamante, IPD AQP, Akira Kato, María Auxiliadora, Tigresas, Mariategui, Innova y PNP Porvenir.

CAMPEONAS

En la final de la Sub-10, el sexteto de María Auxiliadora se coronó campeón tras derrotar por 2 sets a 1 a Innova, en los parciales de 2-1, 20-16, y 18-20. El elenco de Auxiliadora no dudó en sorprender a los asistentes, demostrando entrega, trabajo en equipo y pasión por el deporte, convirtiendo el festival en una verdadera fiesta.

Por la Sub-12, en la semifinal, Innova se impuso por 2 sets a 0 ante Mariategui, con los parciales de 20-16, 20-18. Debido a este resultado, Innova pasó a la final y en un partido muy disputado con Tigresas consiguió el título de campeón por 2 sets a 0, en los parciales de 20-18, 20-17.

El evento deportivo estuvo a cargo del profesor y técnico del Club Akira Kato, Antonio Aguirre. Terminado los partidos de la etapa clasificatoria, semifinal y final se premió a las deportistas y equipos.

Innova es líder absoluto en la Sub-12. Foto: F. Valer.

Tigresas son subcampeonas en la Sub-12. Foto: F. Valer.

SISTEMA

En la Sub-10 participaron 7 equipos, divididos en dos series; mientras en la Sub-12, compitieron 8 conjuntos, divididos en tres series.