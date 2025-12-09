El FBC Melgar empezó su pretemporada de trabajo físico desde este martes 9 de diciembre con el único objetivo de sumar en la Liga 1 y la Copa Sudamericana del 2026. Bajo este lineamiento, los rojinegros iniciaron con los primeros trabajos en el Centro de Alto Rendimiento, ubicado en el distrito de Mollebaya.

Entre las novedades oficializadas por el club Melgar, se anunció la renovación del defensa Alec Deneumostier para la próxima temporada. Continuará defendiendo la camiseta rojinegra sumando así su octava temporada con el Dominó y demostrando entrega, jerarquía y compromiso.

Durante esta temporada, Deneumostier ha jugado 21 encuentros con el cuadro rojinegro, 20 de ellos en la Liga 1 Te Apuesto, donde anotó un gol, mientras que apenas disputó un partido en la Copa Libertadores.

Además, se confirmó la continuidad de Lautaro Guzmán. El volante argentino se queda una vez más en Arequipa después de ampliar su préstamo con Arsenal de Sarandí. Esta temporada jugó un total de 38 partidos, anotó 4 goles y dio 3 asistencias.

Asimismo, el delantero central argentino, Pablo Erustes , fue presentado como su primer refuerzo, quien tiene un buen cartel y debido a su paso por Deportivo Garcilaso, la altura no será impedimento para su rendimiento en la Ciudad Blanca.

El delantero de 31 años llega tras una gran temporada en 2025, pues jugó en 31 partidos en los que anotó 15 goles y tuvo 8 asistencias. A la fecha, es el único refuerzo anunciado por FBC Melgar. En sus primeras declaraciones aseguró que dará lo mejor de sí en el equipo dirigido por Juan Reynoso. “Mi nacionalización es un paso importante para seguir creciendo profesionalmente, y lo hago con gratitud hacia el Perú y esta institución (...) Trabajar con el profesor Juan Reynoso es un desafío y un privilegio. Sé que exige al máximo y voy a dar todo para estar a la altura”, afirmó en EntreBolas.

Cabe mencionar que el Dominó hizo oficial el préstamo de los delanteros Mariano Barreda y Percy Liza a Alianza Sullana y Deportivo Garcilaso, respectivamente.

El club también anunció la renovación de contratos de Horacio Orzán y Ricardo Farro. Ángel Obando y Matías Zegarra se incorporaron al primer equipo.