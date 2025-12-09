Lionel Messi fue reconocido este martes con su segundo premio consecutivo al Jugador Más Valioso (MVP) de la liga norteamericana, consolidando una temporada sobresaliente en la que lideró al Inter Miami hasta su primer título de la MLS.

El argentino cerró el curso como máximo goleador, con 29 goles en 28 jornadas, y se convirtió en el primer futbolista en ganar el MVP en años consecutivos en las tres décadas de historia del torneo. Es también el segundo en obtener dos galardones, junto al serbio Preki (1997 y 2003).

La MLS informó que Messi obtuvo un 70,43% de los votos emitidos por periodistas, jugadores y representantes de los equipos.

“Un año histórico para el club”

Al recibir el premio de manos del comisionado de la MLS, Don Garber, en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Messi destacó el trabajo colectivo.

“Fue un año muy especial… un año histórico para el club, por ser la primera vez que se consagra en la MLS”, dijo el capitán del Inter Miami. “Poder lograr el objetivo fue muy lindo y especial. Fue un año exitoso para todo el grupo”.

En la votación, el danés Anders Dreyer (San Diego FC), ganador a la Contratación del Año, quedó segundo con 11,15%, y el gabonés Denis Bouanga (LAFC) tercero con 7,27%.

El anuncio coincidió con la inauguración de la Messi Cup, un torneo Sub-16 en Fort Lauderdale con clubes como Barcelona y Manchester City.

Un legado que crece en la MLS

A sus 38 años, Messi continúa dejando huella en el fútbol estadounidense en la antesala del Mundial 2026, donde Argentina defenderá el título. El jugador ha indicado que no definirá su participación hasta comienzos del próximo año.

Desde su llegada al Inter Miami en julio de 2023, suma 57 goles en 62 partidos, cifras que transformaron a una franquicia que estaba en el fondo de la tabla y que ahora celebra su primer campeonato.

En la final de la MLS, el Inter venció 3-1 al Vancouver Whitecaps, con participación decisiva del argentino en los tres goles.

El rosarino añade este MVP a una extraordinaria carrera que incluye ocho Balones de Oro, reconocimientos como mejor jugador de los Mundiales 2014 y 2022, dos premios como mejor jugador de la Copa América, seis Botas de Oro europeas y múltiples títulos ligueros.

Impacto deportivo y mediático sin precedentes

Messi ha sido MVP en las dos temporadas completas que disputó en la MLS. En la primera, estuvo a solo tres goles de ganar la Bota de Oro pese a perderse 15 fechas por lesiones.

Junto a sus compañeros Rodrigo De Paul y Sergio Busquets, se convirtió en el primer campeón del mundo en ganar la MLS.

Los estadios de la liga estadounidense se llenan en cada visita del Inter Miami desde su debut en la Leagues Cup, cuando marcó un recordado gol de tiro libre.

“Tenerte en nuestra liga ha sido un honor que ninguno de nosotros alcanza a dimensionar”, le dijo el comisionado Garber al entregarle el trofeo de campeón.