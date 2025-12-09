La dirigencia de Alianza Atlético anunció a su flamante comando técnico que lo encabeza Federico Urciuoli para la temporada 2026 y su participación en la Copa Sudamericana.

Los acompañan Pablo Trento, su asistente técnico y Sebastián Landolfi, como preparador físico. Es un comando técnico joven muy decidido y con la ambición de dejar su huella en el “Vendaval del Norte”.

Federico Urciuoli, no es muy conocido en el fútbol peruano, pero formó parte del comando técnico de Gustavo Álvarez en Atlético Grau de Piura y también trabajó de cerca con Daniel Ahmed, por lo que sabe muy bien cómo funciona la Liga 1, donde espera superar, lo hecho por su antecesor.

REFUERZOS

Cabe señalar que el conjunto “Churre” no ha podido retener a elementos importantes de su plantel, tal el caso del técnico Gerardo Ameli, quien le dio la clasificación a la Copa Sudamericana 2026.

En los próximos días, el mandamás Lander Alemán anunciará los jales, con los cuales mantiene conversaciones, así como la renovaciones del plantel.

Hasta el momento, el único seguro es Stefano Fernández y los jales Mariano Barreda y Cristhian Valladolid.