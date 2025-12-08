Los hinchas sullaneros solicitan a la directiva que encabeza Lander Alemán, que asegure a los referentes que lograron la clasificación a la Copa Sudamericana, en vista que hay un desbande de jugadores y se perderá todo lo logrado en la Liga 1.

El último fue Cristhian Vásquez, quien se despidió luego de dos temporadas y de haber tenido un 2025 algo imborrable. “Me llevo recuerdos hermosos, gracias por todo Sullana, te llevo en mi corazón” , dijo.

PUEDES VER: Liga 1: Mariano Barreda es el nuevo jale en Alianza Atlético

ALTAS Y BAJAS

La directiva ha hecho dos jales juveniles para pilotear el ataque “Churre”. Uno es Marino Barreda, cedido a préstamo por FBC Melgar de Arequipa, que jugó la Liga 1 y 3.

El otro es Christian Valladolid, que proviene de Carlos Mannucci de Trujillo, jugando la Liga 2. Ambos son importantes para el equipo, pero no para suplir al exgoleador Agustín Graneros.

Hasta el momento solo ha habido una renovación que es de Stefano Fernández. Entre los que han dejado el equipo, aparte del técnico Gerardo Ameli, están Agustín Graneros, Diego Melián, Federico Illanes, Horacio Benincasa y Cristhian Vásquez.

Mientras tanto, el defensor Piero Guzmán, quien se desligó de la “U”, confesó que aún no tiene definido su futuro para el 2026, pero indicó que le gustaría seguir en Alianza, para jugar la Copa Sudamericana.

MIRA ESTO: Liga 1: Directiva de Atlético Grau le renueva la confianza al técnico Ángel Comizzo

EL TÉCNICO

Se espera que en los próximos días, la dirigencia no solo haga conocer más renovaciones y fichajes, sino que también oficialice al nuevo entrenador que tomará la posta dejada por Ameli y que tendrá la misión de seguir siendo protagonista de la Liga y cumplir un decoroso papel en la Sudamericana.

Entre los que suenan fuerte están Federico Urciuoli, argentino que fue asistente técnico de Gustavo Álvarez en el Grau, aparte ha trabajado en Delfín, Club Almagro y recientemente en Camioneros de la Metropolitana B Argentina, donde logró el ascenso.

Se conoce que el técnico que está siendo voceado estuvo, además, como asistente técnico del entrenador Daniel Ahmed.