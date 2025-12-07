Cuando todos esperaban un cambio en el timón de la dirección técnica de Atlético Grau, el presidente albo, Arturo Ríos Ibáñez, en una entrevista indicó que el entrenador argentino Ángel Comizzo continuará al mando del equipo para la temporada 2026, ya que nunca renunció.

“Ángel Comizzo se queda en Grau, nunca renunció. Se le hizo la propuesta antes que termine el torneo, lo que pasa es que tuvo una contingencia familiar que ya se atenuó, y me dijo que tiene la voluntad de trabajar y ya hemos definido todo el acuerdo, así que tenemos Comizzo para rato”, señaló el presidente al programa Más Deporte.

LAS RENOVACIONES

Arturo Ríos también resaltó que al igual que al técnico, ha logrado acuerdos con varios jugadores para que continúen defendiendo la casaquilla del “Patrimonio de Piura”, como el portero Patricio Álvarez, Paulo de La Cruz, Elsar Rodas, Rodrigo Tapia, y gran parte de menores que serán promovidos al primer equipo, y todo se ha hecho en coordinación con el entrenador.

En cuanto al goleador Neri Bandiera, el presidente indicó que se la ha hecho una propuesta y están a la espera de su respuesta, mientras tanto el delantero Raúl Ruidíaz, continuaría en el equipo, aunque de tener una mejor propuesta podría dejarlo.

En cuanto a la localía para jugar la Liga 1, dijo que coordinarán con la Municipalidad de Sullana para seguir utilizando el Estadio Campeones del 36, pero que también podrían volver a jugar en Bernal, aunque esto tardará un poco.

REACCIONES

Las reacciones de los aficionados en las redes sociales no se hicieron esperar e indicaron, que esperan que haga un cambio de rumbo a su actual táctica y que no traiga jugadores “pechos fríos”, que no sacan la cara por el club.

Otros fueron más enfáticos al decir que “el próximo año será más de lo mismo, el mismo técnico, el mismo estadio, el mismo equipo, la misma directiva que se contenta con esperar que el equipo siga estando en posición de media tabla para abajo“.