El Club Deportivo Asociación Miguel Grau logró el ascenso a la Primera División de Fútbol de Huanchaco para la temporada 2026. Ayer, el cuadro de Villa del Mar superó 2-0 a Juventud El Cruce, en el Estadio Municipal, por la penúltima fecha del hexagonal de la Segunda División.

VER MÁS: El Niño gana y lidera el Grupo A de la liguilla de la Segunda División de La Esperanza

SUPERIOR

Bajo la dirección técnica de Carlos Vilca, desde el pitazo inicial buscaron el triunfo que les permitiría lograr el objetivo que se habían trazado desde el inicio de la campaña. Los tantos llegaron por intermedio de Jeancarlos Cruz y David Ruiz.

“Este ascenso es fruto del esfuerzo, disciplina y unión de todo el plantel, comando técnico, dirigentes y la hinchada que nunca dejó de alentar”, indicaron desde CDA Miguel Grau.

DE CANDELA

F.C. Las Lomas, en un emocionante cotejo, derrotó 8-5 a Madrid Trujillo-Huanchaco y se aferra al sueño de lograr el subcampeonato. Mientras tanto, el cuadro de Manolo Salinas venció 7-5 a Juventud Huanchaquito y escaló hasta la segunda ubicación, con grandes opciones de lograr el último cupo a la máxima división del fútbol huanchaquero.

ASÍ MARCHAN

CDA Miguel Grau es líder con 10 puntos. Luego, le siguen Manolo Salinas con 7, Juventud El Cruce y Juventud Huanchaquito con 6 cada uno, F.C. Las Lomas con 5 y Madrid Trujillo-Huanchaco sin punto alguno.