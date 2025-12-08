Con pie derecho inició la Academia Deportiva El Niño FC. la liguilla de ascenso de la Segunda División de Fútbol de La Esperanza, denominada “I Copa Universidad Privada de Trujillo-UPRIT”.

VER MÁS: Alianza Lima anuncia salida de Néstor Gorosito y activará cláusula de rescisión

El cuadro rojo y blanco sufrió más de la cuenta para derrotar por 1-0 al Atleti FBC, en el Estadio Víctor Raúl Haya de la Torre, por la fecha 1 del Grupo A. Cuando parecía que se iban con el sabor amargo de dejar escapar dos puntos, en la última jugada del cotejo, apareció Aron Santisteban para enviar el balón al fondo de la red y anotar el tanto del triunfo, desatando la alegría en el banco de suplentes.

Por la misma serie, CAR Municipal sorprendió y empató 2-2 ante el favorito Deportivo Fortaleza. El cuadro edil abrió la cuenta sobre los 7 minutos, a través de Jhony Miranda. Luego, Fortaleza remontó con anotaciones de Favio Puertas (26′) y Paul De La Cruz (37′). A los 89′, Elías Culquitante desde el lanzamiento de los doce pasos, marcó la igualdad para Municipal.

El Niño FC. es líder con 3 puntos. Luego, le siguen Deportivo Fortaleza y CAR Municipal, ambos con 1 punto. Atleti FBC y Star F.B.C. son coleros, sin punto alguno.

Grupo B

Mientras tanto, en la serie B, Botafogo River goleó 4-2 a Sport Los Olivos FC. y C.D. Talleres 3-1 Cruzeiro.

Continúa

Este miércoles se disputará la segunda fecha del Grupo A. A las 2 de la tarde chocan El Niño FC y Star F.B.C.; y de fondo, 4 p.m., jugarán Atleti FBC vs. CAR Municipal.