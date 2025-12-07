El Club Alianza Lima anunció la noche del 7 de diciembre que ha dado por concluido el vínculo contractual con el entrenador Néstor Gorosito y su comando técnico. La decisión fue comunicada mediante un pronunciamiento oficial, en el que se precisa que el club hará efectiva la cláusula de salida estipulada en el contrato.

La institución íntima explicó que la medida forma parte de la reorganización deportiva con miras a la temporada 2026.

Agradecimiento al comando técnico

En el comunicado, Alianza Lima expresó su agradecimiento a Gorosito por su trabajo durante el periodo en que estuvo al mando del plantel profesional.

“Expresamos nuestro agradecimiento a Néstor por su aporte durante este periodo y le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos deportivos”, señala el documento.

Nuevo comando técnico será anunciado en los próximos días

El club informó además que en los próximos días dará a conocer al nuevo comando técnico que asumirá la dirección del equipo para afrontar la temporada 2026, año en el que Alianza buscará recomponer su proyecto deportivo y competir en torneos nacionales e internacionales.

El comunicado está fechado en La Victoria, 7 de diciembre de 2025.

Datos clave