El Poder Ejecutivo designó a Esteban Mario Bertarelli Bustamante como nuevo presidente del directorio de Perupetro, la empresa estatal encargada de promover, negociar y supervisar los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en el país.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución Suprema N.° 020-2026-EM, publicada este sábado en el boletín del diario El Peruano.

De manera paralela, se dio por concluida la designación de Carlos Alfredo Virgilio Niño Neira Ramos al frente de la entidad, agradeciéndosele por los servicios prestados durante su gestión entre enero y mayo de este año.

Bertarelli es ingeniero industrial egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal y cuenta con una maestría en Dirección y Gestión Empresarial por la Universidad de Piura.

Además, posee una amplia trayectoria en el sector público, especialmente en Petroperú, donde ocupó diversos cargos de alta dirección, entre ellos los de presidente del directorio y gerente general.

Las resoluciones fueron suscritas por el presidente de la República, José María Balcázar, y el ministro de Energía y Minas, Walter Ayasta.