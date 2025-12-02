El piloto arequipeño Joaquín Pinto Castillo ganó el fin de semana la 55º edición de la competencia de las “6 Horas Peruanas”, que se realizó en el autódromo La Chutana, situado en el distrito de San Bartolo, al sur de Lima.

Joaquín, con 16 años de edad, volvió a escribir su nombre en el mundo automotor. Se impuso en la categoría TC 1600, registrado el tiempo de 6:01:13.892 en 225 vueltas, dejando en segundo lugar al piloto A Garayar que reportó 6:00:41.643 en 220 vueltas.

No obstante, Pinto Castillo confirmó en Lima el triunfo que obtuvo en el 2024 en el autódromo de Tacna. Es el piloto más joven en el automovilismo de Arequipa, esta vez tiene el soporte de Luis Felipe Capamadjian.

Las 6 Horas Peruanas es una competencia de resistencia más emblemática del país. Un total de 23 autos tomaron la partida, reuniendo a pilotos nacionales e internacionales en una carrera que tuvo emoción de principio a fin.

GANADORES

En la categoría Fuerza Libre Internacional el ganador fue A. Zucchi. Mientras, en Fuerza Libre Nacional el vencedor fue M. Gregorio. No obstante, en la categoría S-TC ganó N. Kobashigawa. En S-Turismo se impuso R. Flores.