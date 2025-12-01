Rayo Chachani y FC Estudiantil, se perfilan como los candidatos para lograr el ascenso a falta de 2 fechas para el final de la liguilla en la Segunda División de la Liga Distrital de Fútbol de Arequipa.

El histórico club cerreño de Rayo Chachani tiene la prioridad, luego de sumar su cuarto triunfo en la liguilla. En un encuentro disputado en el estadio Arturo Díaz Huerta, Rayo Chachani impuso condiciones ante Sport Bólido, derrotándolo por un contundente 4 a 0.

Los goles del partido fueron anotados por Hancel Vilca, quien se mandó con un doblete, sumaron a esta goleada Yampier Pinto y Matías Abarca. Este encuentro no presentó mayores dificultades, haciendo vibrar a los asistentes.

Con este resultado, Rayo Chachani suma 14 unidades, con 4 victorias, 1 empate, y 1 punto de bonificación, por quedar primero en su grupo, de esta manera lidera en solitario la tabla de posiciones, en tanto, Sport Bólido se mantiene con 7 puntos, a 6 unidades del segundo lugar.

Rayo Chachani lidera en solitario en Segunda División de Cerro Colorado. Foto: V. Medina.

RESULTADOS

En otro de los encuentros disputados en esta fecha, FC Estudiantil también mantiene su racha invicta, tras golear por 6 a 0 a Río Central. Los goles de este partido fueron anotados por José Casani, quien se hizo presente con un triplete, Deybi Minaya anotó un doblete y Huber Susuri marcó un tanto.

FC Estudiantil suma 13 puntos, producto de 4 victorias y 1 empate y con una diferencia de goles de +10, ubicándose en el segundo lugar.

En esta quinta fecha, Sport Junior perdió el paso de los primeros lugares, el empate a 1 gol con Defensor Taya lo deja resignado al tercer lugar con 8 puntos. Los goles del partido llegaron por intermedio de Manuel Rojas para Sport Junior y Alejandro Peñafiel para Defensor Taya. (V. Medina).