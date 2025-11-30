La I Maratón “Virgen del Rosario” se convirtió en una verdadera fiesta deportiva al reunir a cerca de 500 atletas y aficionados, entre niños, jóvenes y adultos, quienes participaron con entusiasmo en las diferentes categorías organizadas por el 151 aniversario del distrito de Yura.

Desde muy temprano se congregaron en la plaza del centro cívico de Yura. Los más pequeños corrieron acompañados de sus padres, quienes los alentaron con entusiasmo y orgullo.

En un verdadero reto, Carlos Flores Huamani, oriundo de la provincia de Cotahusi, fue el primer corredor en llegar a la meta en la categoría libre varones (10 k). Mientras que en Libre Damas (10 k), el primer lugar lo ocupó Lizbeth Chipana Mamani.

GANADORES

INFANTILES DAMAS 6-12 AÑOS

Xiomy González Becerra Taira Boeder Anahí Díaz Vargas

INFANTILES VARONES 6-12 AÑOS

Daniel Chávez Joaquín González Samir Ruelas

JUVENIL DAMAS 13-17 AÑOS

Ruth Tunquipa Clemente Priscila Mamani Llanos Greicy Juárez Quispe

JUVENILES VARONES 13-17 AÑOS

Cristofer Tony Yanque Said Torres Salvador Esnaider Álvarez

LIBRE DAMAS

Lizbeth Chipana Mamani Yelenia Mamani Yanque Merida Salas Monge

LIBRE VARONES

Carlos Flores Huamani Gino Flores Quispe Álvaro Achiri Leandro

Los tres primeros lugares de cada una de las categorías recibieron premios en efectivo, así como bicicletas y smartwatch. Mirtha Ruelas Casillas, alcaldesa de Yura, destacó la masiva participación en esta competencia.

I Maratón “Virgen del Rosario”, en Yura. Foto: Municipalidad de Yura.

