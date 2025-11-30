Desde el distrito de Majes, Caylloma, los integrantes de la categoría Sub-07 de la Escuela y Club Deportivo Los Tigres, dirigidos por Pedro Valeriano Huacho Ticona, dieron un enorme paso para llegar a la final de la etapa departamental del torneo “Creciendo con el Fútbol”.

En el campo de la Villa Deportiva de Fútbol de Arequipa (Videfa), en Characato, los majeños dieron una de las sorpresas de la fecha y vencieron por 2 a 0 a Deport Center de Arequipa en el partido de ida de la llave de semifinales, recordando que la vuelta la jugarán en El Pedregal.

“Al llegar a este extremo, que es ya la parte de la final, tuvimos que reforzarnos con 3 niños de Arequipa”, comentó el entrenador tras la victoria. Los pequeños entrenan alrededor de 3 veces a la semana, fruto de ello está a solo un paso de la final.

“En el 2013 llegamos a ser subcampeón departamental con la categoría 10, solamente con alumnos de la escuela, igualmente como lo que estamos haciendo ahora, siempre creyendo en lo nuestro, en los niños talentos”, acotó Huacho Ticona.

RESULTADOS

Por la Sub-07, Cantolao Miraflores empató 2 a 2 con San José. En la Sub-08, EGB Mariano Melgar derrotó 1 a 0 a Semilleros Camaná y Deportivo Esther Grande de Bentín venció 2 a 0 al Cantolao Cayma.

Por la Sub-09, Alcides Carrión ganó 2 a 0 a EF Real América y Atlético Sarmiento cayó por 1 a 0 ante Universitario sede Arequipa. Por la Sub-10, Los elegantes de Cerro Verde vencieron 6 a 1 a Los tigres de Majes y Atlético Torino Junior cayó 3 a 1 con Élite Performance SP Base.

En la Sub-11, EGB Mariano Melgar ganó 2 a 1 al Alcides Carrión y Los Elegantes de Cerro Verde vencieron 23 a 1 a Semilleros Camaná FBC. Por la Sub-12, Gran Sociedad derrotó 3 a 1 al Die Mannschaft y Academia Roispana de Chala venció 2 a 1 a La Negrita FC, este último correspondiente a cuartos de final y que se suspendió por el derrumbe en Atico.

La Negrita FC, sub-12, ganó su pendiente. Foto: (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)