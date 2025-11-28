Se jugó en las instalaciones del Círculo Social La Unión la última fecha en la III Copa Residentes Cotahuasinos 2025, donde los equipos de Huracán Huaynacotas, Sport Guerreras y Señor de Chacaylla alzaron la copa en sus respectivas categorías.

El certamen de fútbol congregó a 10 de los principales clubes de la comunidad cotahuasina y cerró su tercera edición con música en vivo a cargo de los grupos Dinastía y Mi Osadía.

La jornada tuvo actividades familiares como venta de comida, sorteos, concursos y la tradicional rifa de la canasta. Al término del evento, la organización reconoció a los deportistas más destacados de cada categoría.

CAMPEONES

En la categoría libre, Huracán Huaynacotas obtuvo el título tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario frente a Caravelí Tajac y definir la serie por penales con un marcador de 3-2. En el tercer lugar se ubicó Amigos de Chaucalla y en el cuarto casillero Defensor Accomarca.

En la categoría damas, Sport Guerreras se consagró campeona al vencer 1-0 a Las Suavecitas Soccer en un encuentro disputado de inicio a fin. El equipo de Sport Amistad ocupó el tercer puesto y también recibió premio económico por parte de la organización. En la categoría Mayores el campeón fue Señor de Chacaylla.

En los premios individuales, los goleadores son Guadalupe Quispe (Sport Guerreras) y Gerald Llerena (Huracán Huaynacotas). Mientras, en mejores arqueros se mencionó a Melissa Pérez (Las Suavecitas Soccer) y Gean Lui Loayza (Club Caravelí Tajac).