El Team Perú conquistó este domingo seis medallas de oro en las finales de surf de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, realizadas en el CAR Puntas Rocas del IPD. Con estos resultados, el país obtuvo el primer lugar en siete de las ocho modalidades disputadas.

Los peruanos Lucca Mesinas, Sol Aguirre, Lucas Garrido Lecca, María Fernanda Reyes, Cristopher Bayona y Sebastián Gómez se consagraron campeones en sus respectivas pruebas.

Duelo de olímpicos en shortboard masculino

La final de shortboard masculino tuvo como protagonistas a los surfistas olímpicos Lucca Mesinas y Alonso Correa. Correa dominó la mayor parte del heat, pero en los últimos minutos Mesinas logró una ola clave que le otorgó 8.83 puntos, alcanzando un total de 14.43 y asegurando el oro. Correa finalizó con 12.50 y se quedó con la plata.

Sol Aguirre vence a Dominic Barona

En el shortboard femenino, Sol Aguirre obtuvo el oro tras un reñido duelo frente a la ecuatoriana Dominic Barona, también surfista olímpica. En longboard, Perú volvió a imponerse en ambas ramas con las victorias de María Fernanda (Mafer) Reyes en la categoría femenina y Lucas Garrido Lecca en la masculina.

Más triunfos para Perú en bodyboard y SUP

El peruano Cristopher Bayona se coronó campeón en bodyboard, mientras que Sebastián Gómez obtuvo el oro en SUP Surf. El sábado, Itzel Delgado también había ganado la medalla dorada en SUP Race, sumándose al medallero nacional.

Perú domina siete de ocho modalidades

Con el cierre de las competencias en Puntas Rocas, Perú se consolidó como el gran ganador del surf en los Juegos Bolivarianos 2025, logrando siete oros de los ocho posibles.

Datos clave