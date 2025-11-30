Faltando una fecha para terminar el campeonato de Segunda División en Yanahuara, el club deportivo Academia Muñoz ya se convirtió en campeón al imponerse 4-3 al conjunto deportivo Municipalidad de Yanahuara.

Con este resultado, Muñoz ascendería a Primera División en la Liga Distrital de Fútbol de Yanahuara y continúa en la senda del fútbol profesional.

ASCIENDE

El partido se disputó en el estadio Carlos Alfredo Villanueva-Umacollo, donde el elenco de Muñoz llegó invicto hasta la cuarta fecha, con un total de más de 15 goles. Muñoz suma 15 unidades en la tabla.

Por otro lado, Diablos Rojos venció 2-1 a León de Judá F. Es así que Rojos suma 6 puntos.