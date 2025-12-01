El Torneo Federación, etapa regional, Arequipa 2025, se encuentra en su etapa de semifinales y en la lucha por el campeonato, clubes de Arequipa, El Pedregal, Camaná y Caravelí también buscan participar en el Torneo Élite Regional 2026

SIN TREGUA

Por la Sub-17, Academia Strangers (Arequipa) y Escuela Deportiva Merenguitos (Camaná) protagonizaron uno de los partidos más peleados de la fecha, con un resultado de 3 a 2 a favor de Strangers.

El primer tiempo acabó favorable para el cuadro azul, llegaron con un tanto de Jamil Hinostroza. En la segunda mitad, Leonel Salamanca amplió la ventaja, sin embargo, solo 5 minutos después Merenguitos descontó por intermedio de Fabio Llerena, a los 15 de la segunda mitad, Sebastián Huamaní igualó las acciones. Finalmente, a los 25 minutos del complemento, Valencia marcó el tanto del triunfo para Strangers.

Academia Strangers, categoría Sub-17 en torneo Federación, etapa regional Arequipa. Foto: (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

MÍNIMA

Un partido que se resolvió también por un gol de diferencia fue el de la categoría Sub-13, donde La Negrita FC (Arequipa) derrotó por 1 a 0 al Club de Alto Rendimiento Independiente (Camaná).

El único tanto llegó a los 21 minutos del primer tiempo por intermedio de Camilo Chacón, quien aprovechó un mal despeje de la defensa camaneja y remató hacia el lado izquierdo del guardameta.

RESULTADOS

Deportivo Alevín (Chala) tendrá un partido complicado en Caravelí, pues deberá remontar un 6 a 2 sufrido ante Lord Byron (Arequipa) por la Sub-17.

Deportivo Alevín Sub-17 desde Quicacha, en Torneo Federación, etapa regional Arequipa. Foto: (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

Por la Sub-13, en un partido que se jugó el domingo, Deportivo Fénix venció por 1 a 0 a FC Jotitas, que el día anterior tuvo que jugar su partido reprogramado.