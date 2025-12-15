Durante 8 meses, miles de niños en Arequipa, entre los 5 y 12 años, participaron del Torneo “Creciendo con el Fútbol”, organizado por la Liga Departamental de Fútbol de Arequipa (Lidefa). Después de superar las etapas distritales, provinciales, finalmente se conocen a los campeones departamentales.

En una doble fecha disputada el fin de semana en el campo de la Villa Deportiva de Fútbol de Arequipa (Videfa), Los Elegantes de Cerro Verde fue el club con mejor rendimiento, al coronarse campeón en dos categorías (Sub-06 y Sub-11) y conseguir el subcampeonato en otra (Sub-10).

En el caso de los campeones de las categorías Sub-06, Sub-08, Sub-10 y Sub-12, se ganaron el derecho de participar en la etapa nacional, no obstante, hasta el momento ninguna liga departamental asumió la organización, por lo que sería la Federación Peruana de Fútbol la que deba disponer de la sede.

Al final de cada compromiso, los miembros de la Lidefa entregaron medallas, diplomas y los trofeos respectivos a los campeones y subcampeones de este torneo, que llegó a su edición 30.

RESULTADOS

Sub-05 : Cantolao Bustamante 0 – 4 Cantolao Yanahuara, global 1 – 8

Campeón: Cantolao Yanahuara

Subcampeón: Cantolao Bustamante

Cantolao Yanahuara, campeón Sub-05 en Creciendo con el Fútbol en Arequipa. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

Cantolao Bustamante, subcampeón Sub-05 en Creciendo con el Fútbol en Arequipa. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

Sub-06: E.G.B. Mariano Melgar 1 – 2 Los Elegantes de Cerro Verde, global 2 – 9

Campeón: Los Elegantes de Cerro Verde

Subcampeón: E.G.B. Mariano Melgar

E.G.B. Mariano Melgar, subcampeón Sub-06 en Creciendo con el Fútbol en Arequipa. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

Sub-07 : Los Tigres de Majes 1 – 2 Cantolao Miraflores, global 3 – 3 (p. 0 – 2)

Campeón: Cantolao Miraflores

Subcampeón: Los Tigres de Majes

Cantolao Miraflores, campeón Sub-07 en Creciendo con el Fútbol en Arequipa. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

Los Tigres de Majes, subcampeón Sub-07 en Creciendo con el Fútbol en Arequipa. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

Sub-08: Deportivo E.G.B. 0 – 1 E.G.B. Mariano Melgar, global 0 – 4

Campeón: E.G.B. Mariano Melgar

Subcampeón: Deportivo E.G.B.

Sub-09: Universitario sede Arequipa 0 – 3 Alcides Carrión, global 1 – 3

Campeón: Alcides Carrión

Subcampeón: Universitario de Deportes sede Arequipa

Alcides Carrión, campeón Sub-09 en Creciendo con el Fútbol en Arequipa. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

Universitario sede Arequipa, subcampeón Sub-09 en Creciendo con el Fútbol en Arequipa. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

Sub-10: Elite Performance SP Base 1 – 0 Los Elegantes de Cerro Verde, global 1 – 0

Campeón: Élite Performance SP Base

Subcampeón: Los Elegantes de Cerro Verde

Élite Performance, campeón Sub-10 en Creciendo con el Fútbol en Arequipa. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

Los Elegantes de Cerro Verde, subcampeón Sub-10 en Creciendo con el Fútbol en Arequipa. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

Sub-11: Alcides Carrión 2 – 3 Los Elegantes de Cerro Verde, global 3 – 4

Campeón: Los Elegantes de Cerro Verde

Subcampeón: Alcides Carrión

Los Elegantes de Cerro Verde, campeón Sub-11 en Creciendo con el Fútbol en Arequipa. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

Alcides Carrión, subcampeón Sub-11 en Creciendo con el Fútbol en Arequipa. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

Sub-12: La Negrita F.C. 0 – 1 Gran Sociedad, global 2 – 2 (p. 1 – 2)

Campeón: Gran Sociedad

Subcampeón: La Negrita F.C.