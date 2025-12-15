Durante 8 meses, miles de niños en Arequipa, entre los 5 y 12 años, participaron del Torneo “Creciendo con el Fútbol”, organizado por la Liga Departamental de Fútbol de Arequipa (Lidefa). Después de superar las etapas distritales, provinciales, finalmente se conocen a los campeones departamentales.
En una doble fecha disputada el fin de semana en el campo de la Villa Deportiva de Fútbol de Arequipa (Videfa), Los Elegantes de Cerro Verde fue el club con mejor rendimiento, al coronarse campeón en dos categorías (Sub-06 y Sub-11) y conseguir el subcampeonato en otra (Sub-10).
En el caso de los campeones de las categorías Sub-06, Sub-08, Sub-10 y Sub-12, se ganaron el derecho de participar en la etapa nacional, no obstante, hasta el momento ninguna liga departamental asumió la organización, por lo que sería la Federación Peruana de Fútbol la que deba disponer de la sede.
Al final de cada compromiso, los miembros de la Lidefa entregaron medallas, diplomas y los trofeos respectivos a los campeones y subcampeones de este torneo, que llegó a su edición 30.
RESULTADOS
Sub-05: Cantolao Bustamante 0 – 4 Cantolao Yanahuara, global 1 – 8
- Campeón: Cantolao Yanahuara
- Subcampeón: Cantolao Bustamante
Sub-06: E.G.B. Mariano Melgar 1 – 2 Los Elegantes de Cerro Verde, global 2 – 9
- Campeón: Los Elegantes de Cerro Verde
- Subcampeón: E.G.B. Mariano Melgar
Sub-07: Los Tigres de Majes 1 – 2 Cantolao Miraflores, global 3 – 3 (p. 0 – 2)
- Campeón: Cantolao Miraflores
- Subcampeón: Los Tigres de Majes
Sub-08: Deportivo E.G.B. 0 – 1 E.G.B. Mariano Melgar, global 0 – 4
- Campeón: E.G.B. Mariano Melgar
- Subcampeón: Deportivo E.G.B.
Sub-09: Universitario sede Arequipa 0 – 3 Alcides Carrión, global 1 – 3
- Campeón: Alcides Carrión
- Subcampeón: Universitario de Deportes sede Arequipa
Sub-10: Elite Performance SP Base 1 – 0 Los Elegantes de Cerro Verde, global 1 – 0
- Campeón: Élite Performance SP Base
- Subcampeón: Los Elegantes de Cerro Verde
Sub-11: Alcides Carrión 2 – 3 Los Elegantes de Cerro Verde, global 3 – 4
- Campeón: Los Elegantes de Cerro Verde
- Subcampeón: Alcides Carrión
Sub-12: La Negrita F.C. 0 – 1 Gran Sociedad, global 2 – 2 (p. 1 – 2)
- Campeón: Gran Sociedad
- Subcampeón: La Negrita F.C.