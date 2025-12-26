El Poder Judicial impuso cadena perpetua contra Alex W. Carpio S. hallado responsable de los delitos de tocamientos indebidos y violación sexual en agravio de una menor de edad, en el distrito de Mariano Melgar.

La sentencia fue obtenida por el Distrito Fiscal de Arequipa, a través de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de Mariano Melgar, a cargo de la fiscal provincial Janellyn Myra Tejada Tejada.

Según la acusación fiscal, los hechos ocurrieron en el 2021, cuando el sentenciado se aprovechó de la confianza de la familia y de su cercanía con la menor, ya que había sido su profesor en el colegio y además le dictaba clases particulares en su domicilio, para cometer reiterados actos de violencia sexual.

Durante el juicio oral, el Ministerio Público presentó pruebas contundentes como declaraciones testimoniales, pericias psicológicas y médico-legales, prueba anticipada en Cámara Gesell, así como diversa documentación emitida por instituciones educativas y entidades de salud, consiguiendo acreditar la responsabilidad penal del acusado.

Es así que el órgano jurisdiccional emitió la cadena perpetua, además del pago de una reparación civil de S/ 15 000.00 a favor de la víctima.