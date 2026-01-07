Decenas de pacientes oncológicos del hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo de EsSalud Arequipa denunciaron la interrupción de sus tratamientos de radioterapia, tras la avería del acelerador lineal, situación que se prolonga desde el pasado 10 de diciembre y que ha generado protestas y reclamos por una solución inmediata.

Según los pacientes, la mayoría no ha sido atendida desde que el equipo dejó de funcionar, lo que pone en riesgo la continuidad y efectividad de sus tratamientos. “Desde el 10 de diciembre no se atiende en radioterapia y nos tienen así. No nos dan una solución positiva, no podemos dejar nuestro tratamiento a la mitad porque sería en vano”, expresó Edgardo Gómez, paciente con cáncer de próstata.

Gómez detalló que tenía programadas 37 sesiones de radioterapia, de las cuales solo hizo 19. “El médico me dijo que no es recomendable dejar el tratamiento. Nos han dicho que llevaron a pacientes a los que les faltaban dos sesiones, pero al resto no nos dicen nada. El problema es que la enfermedad avance”, advirtió.

Otro paciente, Juan Barreda, indicó que dejó de ser atendido desde el 12 de diciembre. “Luego de un mes nadie nos da la cara. Yo tengo 33 sesiones y solo avancé con 17. Va a cumplirse un mes y esto es una gran preocupación”, manifestó.

En la misma línea, Fernando Farfán, paciente con cáncer de colon, señaló que se sienten discriminados. “Todos tenemos derecho al tratamiento. Por eso pedimos la tercerización del servicio para que todos podamos ser atendidos”, reclamó.

De acuerdo con los afectados, alrededor de 80 pacientes se encontraban en pleno proceso de radioterapia al momento de la falla del equipo, a los que se suma otro grupo que se encuentra a la espera de iniciar el tratamiento.

La gerente de EsSalud Arequipa, Guadalupe Mamani, hace un mes, informó que se realizaría la tercerización del servicio de radioterapia; sin embargo, no precisó si esta medida alcanzará a la totalidad de pacientes afectados.

ESSALUD GESTIONA PARA TERCERIZAR SERVICIO

Un profesional del nosocomio informó esta mañana a los pacientes que se encuentran en gestiones con la Clínica San Pablo para trasferir a los pacientes, pero están a la espera de la propuesta económica de la clínica para luego designar el presupuesto. La doctora aseguró que, debido al cierre del año 2025, la Clínica solo otorgó 30 cupos, por lo que se priorizó a quienes les faltaba pocas sesiones para terminar.

Asimismo, indicó que ya se realiza las pruebas de operatividad del acelerador malogrado, pero aún se desconoce la fecha en que se reiniciarán las atenciones.

