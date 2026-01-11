Trece sujetos condenados por su participación en la red criminal ‘Los Cogoteros de Chiclayo’ continuarán tras las rejas por un buen tiempo, en razón a un fallo de la Primera Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque.

Dicho colegiado confirmó hace poco las sentencias de 8, 10, 14 ,15, 18, 20 y 35 años que fueron impuestas tras un largo juicio, en donde la Fiscalía acreditó que los acusados cometieron los delitos de organización criminal, robo agravado, hurto agravado, tenencia ilegal de armas de fuego y receptación agravada.

Aunque la defensa recurrió ante la Primera Sala para que los procesados sean absueltos de las graves imputaciones, los magistrados concluyeron que son válidas las pruebas del Ministerio Público y de la Policía, y que las garantías procesales no fueron vulneradas.

Se quedan. La decisión judicial alcanza a José Miguel Días Gonzales, Andrés Christhian Manuel Yesquén Luna, Luis Miguel Alvarado Villegas, José Antonio Reque Torres, Alberto Jefferson Bonilla Sánchez, Rohmer Emilio Yaipén Chu, César José Altamirano Gonzales.

La misma suerte tocó para Álex Armando Seclen Suclupe, Luis Miguel Porras Mercedes, Jorge Luis Loayza Guerrero, Jhancarlos Guillermo Castillo Mercedes, Alexander Zeña Echeverre y José Edgar Saavedra Yovera.