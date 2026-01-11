En los últimos días, varios pacientes acudieron en horas de la noche al centro de salud del distrito de Cayaltí, en la región Lambayeque, para solicitar atención médica; pero encontraron el local en tinieblas, debido a que no cuenta con servicio de energía eléctrica.

Los usuarios afectados dijeron que el establecimiento de salud lleva más de una semana sin luz, situación que pone en riesgo a mujeres gestantes, niños y adultos mayores que requieren atención de emergencia.

Denuncia

“El día de ayer (jueves 8 de enero) fui a atenderme al centro de salud, pero no tienen luz. Según comenta el personal, tienen más de ocho días con este problema. Mi pregunta es dónde está el alcalde (Carlos Rodríguez Ordóñez) que no hace nada, ni tampoco el encargado. Es una vergüenza porque en una emergencia por la noche los pacientes resultan afectados. Esperemos lo solucionen pronto y no esperar una desgracia”, denunció Amelia Cortez.

Al respecto, la directora ejecutiva de salud integral a las personas, Vanessa Siapo Gutiérrez, indicó que ya se encuentran trabajando en la solución del problema.

La funcionaria de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) descartó que la carencia de luz eléctrica en el centro de salud se deba a la falta de pago a Ensa, por el contrario, dijo que se trata de un tema eléctrico.

“Es por la antigüedad de cables, debemos recordar que la energía ahora es trifásica para nuestros centros de salud, entonces los equipos biomédicos que se compran para el establecimiento en un momento determinado hace que se sobrecarguen y puedan haber estas pequeñas fallas”, dijo.

Precisó que en los últimos días, con apoyo de la municipalidad de Cayaltí, realizaron una conexión provisional de luz eléctrica en el centro de salud, el cual estuvo funcionando sin ningún inconveniente.

“Ya hemos hecho los requerimientos como corresponde para darle una solución definitiva”, acotó.