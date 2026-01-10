La Primera Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque precisó en una resolución que está vigente la orden de ubicación y captura internacional de 4 sujetos por incurrir en los delitos de tráfico ilícito de drogas con agravantes y tenencia de materiales peligrosos en la ciudad de Chiclayo.

Se trata de Juan Carlos Monja Alejandría, sobre quien pesa una sentencia de 25 años de cárcel; Jesús Hernán Díaz Malca, el cual registra una pena de 15 años de prisión, y de Luis David Abad Vera e Hilton Jair Purisaca Montalván, quienes vienen evadiendo sus condenas de 9 años de cárcel.

De acuerdo a los registros, estos individuos mantuvieron nexos con la red delictiva ‘La Gran Familia’. En febrero del 2013, cayeron en un operativo de la Sección de Robos de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Chiclayo, que en ese entonces logró frustrar el secuestro de un empresario de origen francés.

Por traficar drogas, cumplen sentencia Julio César Tarrillo Tapia, alias ‘Cocoliso’, y Álvaro Ángel Ortiz Vásquez. Ambos recibieron 9 años de cárcel y permanecen en el Penal de Chiclayo. Los dos también fueron señalados como parte de ‘La Gran Familia’.

Álvaro Ortiz empezó a saldar sus cuentas con la justicia cuando fue detenido en el año 2019 por su participación en la red delictiva ‘Los Monos de San Antonio’, cuyo cabecilla fue Segundo Tandazo Ordóñez. Este grupo, al igual que ‘La Gran Familia’, tuvo a la extorsión en obras de construcción como principal fuente de dinero ilegal.

Apelarán

Pese a sus evasivas y prontuario, los imputados apelarán la decisión judicial en el caso de drogas.

Aunque la audiencia fue programada para julio de este año, la Sala Penal declaró inadmisibles tres testimoniales y un dictamen de balística pericial, presentados por la defensa. Asimismo, notificó al penal de Chiclayo para que Tarrillo y Ortiz concurran a la cita.

Dato

La extorsión es un grave delito que aún perjudica a los empresarios y pequeños empresarios del ámbito local.