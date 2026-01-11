Un presunto delincuente fue por lana y salió trasquilado, esto debido a que fue atrapado mediante un arresto ciudadano, donde incluso por poco fue linchado, en la ciudad de Chiclayo, en la región Lambayeque.

Robo frustrado en José Leonardo Ortiz

El accionar delictivo se registró a la 1 de la mañana del último jueves, cuando tres maleantes llegaron a bordo de una mototaxi hasta la intersección de las avenidas Carlos Castañeda y Prolongación Panamá, del distrito de José Leonardo Ortiz.

Tras violentar la chapa de contacto de una moderna motocicleta de placa 8293-JA, pretendieron llevársela remolcándola. La unidad había estado estacionada en el lugar.

Arresto ciudadano

El propietario, Sergio Javier Risco Monje (34), al percatarse del intento de hurto de su vehículo motorizado, empezó a gritar pidiendo ayuda. Sus vecinos salieron rápidamente de sus viviendas y agarraron a uno de los sospechosos, identificado como Martín Coronel Coronado (23), quien trataba de subir a una mototaxi que fue abandonada por sus cómplices. También dejaron un objeto de metal.

En ese momento le dieron una fuerte paliza, tanto que quisieron tomar justicia con sus propias manos. Luego llegaron los agentes de la Unidad de Emergencia (Uneme) y lo rescataron, conduciéndolo junto a la mototaxi hasta la sede policial para continuar con las diligencias de acuerdo a ley.

Confesión y hallazgo de otra moto

Este individuo, a voluntad propia, aseguró que minutos antes habían robado otra motocicleta “Wanxin” que estaba estacionada entre las avenidas Chiclayo y Balta. Dijo que con sus cómplices la dejaron abandonada en la esquina de las calles Santa Rosa con Simón Bolívar.

Los uniformados, sin perder el tiempo, se dirigieron hasta la zona, donde efectivamente encontraron el vehículo motorizado de matrícula 0651-KM, el cual llevaron a la Uneme.

El detenido fue puesto a disposición de la Unidad de Protección e Investigación de Robos de Vehículos.